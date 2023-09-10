أنتوني موديست يخضع للفحص الطبي في سويسرا تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي

بات النجم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي.

وانتهى العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ35 عامًا، رفقة بروسيا دورتموند في صيف 2023 المنصرم، ليُصبح لاعبًا حرًا في الوقت الحالي.

أنتوني موديست يخضع للفحص الطبي في سويسرا تمهيدًا لانضمامه إلى الأهلي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية عبر منصة "إكس" –"تويتر سابقًا"-، فإن أنتوني موديست سيخضع للفحص الطبي في سويسرا، اليوم الأحد، قبل الانضمام إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الشبكة الفرنسية، أن أنتوني موديست سيخضع لفحوصات طبية شاملة، وفي حال اجتيازها بنجاح، سيوقع على عقود انتقاله إلى صفوف الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع أنتوني موديست

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أكدت في وقت سابق، أن أنتوني موديست سيوّقع على عقود الانضمام إلى الأهلي لمدة موسمين، على أن يتم تفعيل الموسم الثاني بناءً على نسبة مشاركاته في الموسم الأول، وكذلك عدد الأهداف التي سيسجلها مع الفريق.

ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل صفقة الأهلى مع أنتونى موديست

وكانت المصادر قد أفادت أن أنتوني موديست سيحصل على راتب يبلغ قيمته مليون و500 ألف دولار في الموسم، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه علي معلول وبيرسي تاو مع فريق الأهلي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وقد يصل راتب موديست مع الأهلي إلى 2 مليون دولار حال مشاركته في 75% من المباريات، بالإضافة لعدد أهداف معينة، والتتويج بالبطولات مع الفريق.