عثمان ديمبيلى يكشف أسباب انضمامه إلى باريس سان جيرمان

تحدث النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، سبب انضمامه إلى "حديقة الأمراء" ورحيله عن برشلونة.

وكان عثمان ديمبيلي قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2023 المنصرم، بعقد حتى عام 2028، مقابل 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

وكانت صفقة انضمام ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، بمثابة "صدمة" لإدارة برشلونة وللمدرب تشافي هيرنانديز، الذي كان يريد بقاء اللاعب.

عثمان ديمبيلي يكشف أسباب انضمامه إلى باريس سان جيرمان

ونشرت صحيفة "ليكيب"، نقلًا عن قناة "TeleFoot" الفرنسية، تصريحات ديمبيلي، قائلًا: "قبل اتخاذ قراري النهائي، تحدثت مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، والمدرب لويس إنريكي".

وتابع: "لقد أقنعاني بمشروع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة".

وأكد: "كذلك أحببت العودة إلى موطني فرنسا من جديد، لذلك اتخذت قرار الرحيل".

وأضاف: "كل شيء جيد ويسير على ما يرام في باريس سان جيرمان، أشعر بالسعادة هنا في الوقت الحالي".

وشدد: "لدينا مدرب جيد جدًا وأعجبني حديث الرئيس معي عن الفريق".

واختتم ديمبيلي تصريحاته، قائلًا: "أتمنى مساعدة الفريق ومواصلة الانتصارات، والتتويج بأكبر قدر ممكن من الألقاب".

يذكر أن عثمان ديمبيلي قد بدأ مشواره في عالم كرة القدم، في فريق رين، قبل أن ينضم إلى بروسيا دورتموند في عام 2016، وبعد عام واحد فقط، انتقل إلى صفوف فريق برشلونة في عام 2017، ليقضي 6 سنوات داخل قلعة "كامب نو".

وشارك ديمبيلي، صاحب الـ26 عامًا، في 185 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.