صحيفة إسبانية تكشف كواليس خلاف ديمبيلى وبرشلونة قبل انضمامه إلى باريس

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، كواليس خلاف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مع فريقه برشلونة، قبل رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وكان نادي باريس سان جيرمان، قد أعلن، في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع عثمان ديمبيلي قادمًا من برشلونة في الصيف الحالي.

ووقع عثمان ديمبيلي على عقد لمدة خمسة مواسم حتى عام 2028، حيث قدرت الصفقة بـ 50.4 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البارسا، على أن يرتدي القميص رقم 23.

وأفادت التقارير الصحفية، بأن نادي برشلونة سيحصل على 34.5 مليون يورو، والباقي سيحصل عليه ديمبيلي ووكيله.

كواليس خلاف ديمبيلي وبرشلونة قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان

وأشار الصحيفة الإسبانية، إلى أن ديمبيلي ووكيله موسى سيسوكو، قررا مساومة إدارة برشلونة من أجل الموافقة على تجديد العقد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن وكيل ديمبيلي طلب الحصول على 60% من قيمة الحوافز المتغيرة في عقد اللاعب، من أجل الموافقة على التمديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن ديمبيلي لم يستكمل عدد المشاركة في المباريات، حيث شارك في حوالي 60% من المباريات مع برشلونة، قبل أن يتعرّض لإصابة قوية، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان ديمبيلي قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة برشلونة أمام جيرونا، في الموسم الماضي 2022/ 2023، قبل أن يُغادر أرض الملعب في الدقيقة 26.

وأضافت الصحيفة، أن سيسوكو يرى أن إصابة ديمبيلي جاءت نتيجة خطأ الجهاز الطبي لنادي برشلونة؛ لأنهم لم يزودوا اللاعب بأجهزة تدفئة للأرجل أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة.

وبناءً عليه، كان يريد ديمبيلي ووكيله الحصول على مقابل مادي نتيجة الخطأ الطبي، من أجل تجديد عقده ورفض عرض باريس سان جيرمان.

وكان عثمان ديمبيلي قد قضى 6 سنوات مع برشلونة، منذ عام 2017، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وشارك ديمبيلي في 185 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.