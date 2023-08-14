الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة إسبانية تكشف كواليس خلاف ديمبيلى وبرشلونة قبل انضمامه إلى باريس

عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، كواليس خلاف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مع فريقه برشلونة، قبل رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وكان نادي باريس سان جيرمان، قد أعلن، في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع عثمان ديمبيلي قادمًا من برشلونة في الصيف الحالي.

ووقع عثمان ديمبيلي على عقد لمدة خمسة مواسم حتى عام 2028، حيث قدرت الصفقة بـ 50.4 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البارسا، على أن يرتدي القميص رقم 23.

وأفادت التقارير الصحفية، بأن نادي برشلونة سيحصل على 34.5 مليون يورو، والباقي سيحصل عليه ديمبيلي ووكيله.

كواليس خلاف ديمبيلي وبرشلونة قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان

وأشار الصحيفة الإسبانية، إلى أن ديمبيلي ووكيله موسى سيسوكو، قررا مساومة إدارة برشلونة من أجل الموافقة على تجديد العقد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن وكيل ديمبيلي طلب الحصول على 60% من قيمة الحوافز المتغيرة في عقد اللاعب، من أجل الموافقة على التمديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن ديمبيلي لم يستكمل عدد المشاركة في المباريات، حيث شارك في حوالي 60% من المباريات مع برشلونة، قبل أن يتعرّض لإصابة قوية، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان ديمبيلي قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة برشلونة أمام جيرونا، في الموسم الماضي 2022/ 2023، قبل أن يُغادر أرض الملعب في الدقيقة 26.

وأضافت الصحيفة، أن سيسوكو يرى أن إصابة ديمبيلي جاءت نتيجة خطأ الجهاز الطبي لنادي برشلونة؛ لأنهم لم يزودوا اللاعب بأجهزة تدفئة للأرجل أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة.

وبناءً عليه، كان يريد ديمبيلي ووكيله الحصول على مقابل مادي نتيجة الخطأ الطبي، من أجل تجديد عقده ورفض عرض باريس سان جيرمان.

وكان عثمان ديمبيلي قد قضى 6 سنوات مع برشلونة، منذ عام 2017، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وشارك ديمبيلي في 185 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.

ديمبيلي برشلونة عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان دورتموند وكيل ديمبيلي

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

حكاية اقتحام أسرة مريض مستشفى المحلة بكلب شرس (القصة الكاملة)

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟