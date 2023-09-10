الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تتصدرها إنجلترا.. أغلى 10 منتخبات أوروبية تسويقيًا

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

تواصل المنتخبات الأوروبية تألقها في مختلف البطولات الرسمية أو الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وارتفعت القيمة التسويقية لبعض المنتخبات الأوروبية، وعلى رأسها منتخب إنجلترا خلال الفترة الأخيرة، متفوقًا على منتخب فرنسا صاحب الوصافة، بينما تراجع منتخب الأرجنتين بطل العالم للمركز الخامس، وذلك حسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم وأرقام اللاعبين.

أغلى 10 منتخبات أوروبية كقيمة تسويقية

وسيطرت المنتخبات الأوروبية على قائمة الأغلى في العالم تسويقيًا، حيث تواجدت 8 منتخبات أوروبية، مقابل منتخبين فقط من أمريكا الجنوبية، وهما الأرجنتين والبرازيل.

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أغلى 10 منتخبات أوروبية، من حيث القيمة التسويقية، وذلك على النحو التالي:

1- منتخب إنجلترا: تبلغ قيمته التسويقية 1.24 مليار يورو.

2- منتخب فرنسا: تبلغ قيمته التسويقية 1.17 مليار يورو.

3- منتخب البرتغال: تبلغ قيمته التسويقية 979 مليون يورو.

4- منتخب البرازيل: تبلغ قيمته التسويقية 943 مليون يورو.

5- منتخب الأرجنتين: تبلغ قيمته التسويقية 877 مليون يورو.

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6- منتخب ألمانيا: تبلغ قيمته التسويقية 817 مليون يورو.

7- منتخب إسبانيا: تبلغ قيمته التسويقية 777 مليون يورو.

8- منتخب إيطاليا: تبلغ قيمته التسويقية 774 مليون يورو.

9- منتخب هولندا: تبلغ قيمته التسويقية 660 مليون يورو.

10- منتخب بلجيكا: تبلغ قيمته التسويقية 415 مليون يورو.

وتشهد الفترة الحالية توقفًا دوليًا، نظرًا لانطلاق منافسات دور المجموعات من بطولة تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مواجهات تصفيات أمريكا الجنوبية والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

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