السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هارى كين يقود هجوم إنجلترا ضد أوكرانيا بتصفيات أمم أوروبا

هاري كين
هاري كين

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لـمنتخب إنجلترا، عن تشكيل فريقه الذي يواجه منتخب أوكرانيا في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويقود هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ، تشكيل المنتخب الإنجليزي في مباراة اليوم.

تشكيل منتخب إنجلترا لمباراة أوكرانيا بتصفيات أمم أوروبا 2024
 وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كيل والكر، هاري ماجواير، مارك جويهي، بين تشيلول.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جود بيلينجهام، جوردان هيندرسون.

الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، جيمس ماديسون.

فيما جاءت دكة بدلاء منتخب إنجلترا لمباراة اليوم على النحو الآتي: "أرون رامسديل، سام جونستون، كيران تريبير، ليفي كولويل، فيكايو توموري، كالفين فيليبس، لويس دنك، إبريتشي إيزي، فيل فودين، كونور كالاجير، كالوم ويلسون، ماركوس راشفورد".

ويسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة رحلته نحو حسم التأهل لنهائيات أمم أوروبا، يورو 2024 على صدارة المجموعة، فيما يتطلع منتخب أوكرانيا لتحقيق الفوز وضمان موقعه في المنافسة على المركز الثاني المؤهل للبطولة والذي سيتنافس عليه مع منتخب إيطاليا، صاحب المركز الثالث في المجموعة.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط وخلفه إيطاليا وشمال مقدونيا على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما، وفي قاع المجموعة يأتي منتخب مالطا بدون نقاط.

ويغيب عن المنتخب الإنجليزي في مباراة اليوم كل من: "ترينت ألكساندر أرنولد، ريس جيمس، تايرون مينجس، ماسون ماونت، لوك شاو، جون ستونز" للإصابة.

منتخب إنجلترا أوكرانيا تشكيل منتخب إنجلترا مباراة انجلترا واوكرانيا تصفيات امم اوروبا 2024 يورو 2024 هاري كين

مواد متعلقة

وجوه جديدة.. قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتى أوكرانيا وإسكتلندا

الأكثر قراءة

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمغرب

"الخارجية" تتابع أوضاع المصريين فى المغرب بعد الزلزال المدمر

القضاء الإداري يحدد موعد نظر دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

رياض السنباطى.. شاعر الموسيقي العربية

نجوم الفن والغناء ينعون ضحايا زلزال المغرب: "الله يصبركم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب