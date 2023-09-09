هارى كين يقود هجوم إنجلترا ضد أوكرانيا بتصفيات أمم أوروبا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لـمنتخب إنجلترا، عن تشكيل فريقه الذي يواجه منتخب أوكرانيا في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويقود هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ، تشكيل المنتخب الإنجليزي في مباراة اليوم.

تشكيل منتخب إنجلترا لمباراة أوكرانيا بتصفيات أمم أوروبا 2024

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كيل والكر، هاري ماجواير، مارك جويهي، بين تشيلول.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جود بيلينجهام، جوردان هيندرسون.

الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، جيمس ماديسون.

فيما جاءت دكة بدلاء منتخب إنجلترا لمباراة اليوم على النحو الآتي: "أرون رامسديل، سام جونستون، كيران تريبير، ليفي كولويل، فيكايو توموري، كالفين فيليبس، لويس دنك، إبريتشي إيزي، فيل فودين، كونور كالاجير، كالوم ويلسون، ماركوس راشفورد".

ويسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة رحلته نحو حسم التأهل لنهائيات أمم أوروبا، يورو 2024 على صدارة المجموعة، فيما يتطلع منتخب أوكرانيا لتحقيق الفوز وضمان موقعه في المنافسة على المركز الثاني المؤهل للبطولة والذي سيتنافس عليه مع منتخب إيطاليا، صاحب المركز الثالث في المجموعة.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط وخلفه إيطاليا وشمال مقدونيا على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما، وفي قاع المجموعة يأتي منتخب مالطا بدون نقاط.

ويغيب عن المنتخب الإنجليزي في مباراة اليوم كل من: "ترينت ألكساندر أرنولد، ريس جيمس، تايرون مينجس، ماسون ماونت، لوك شاو، جون ستونز" للإصابة.