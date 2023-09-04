الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد جريليش وأرنولد من قائمة إنجلترا في التوقف الدولي للإصابة

جريليش
جريليش

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين، استبعاد الثنائي جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي وترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول من قائمة الفريق التي تستعد للتوقف الدولي.

 

وأكد الاتحاد استبعاد أرنولد وجريليش لإصابتهم قبل معسكر إنجلترا لمواجهة أوكرانيا في التصفيات الأوروبية واسكتلندا وديًا.

 

وكان أرنولد خرج في الشوط الثاني من لقاء ليفربول وأستون فيلا بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، بينما استبعد جريليش من قائمة لقاء السيتي وفولهام.

 

قائمة إنجلترا للأجندة سبتمبر الدولية

 

حراسة المرمى: سام جونستون، جوردان بيكفورد، أرون رامسديل.

خط الدفاع: بين تشيلويل، ليفي كولويل، لويس دانك، مارك جوهي، هاري ماجوير، فيكايو توموري، كيران تريبيير، كايل ووكر.

خط وسط الملعب: ترينت ألكساندر أرنولد، جود بيلينجهام، كونور كالاجر، جوردان هيندرسون، كالفين فيليبس، كالفين فيليبس.

خط الهجوم: إبريشي إيزي، فيل فودين، جاك جريليش، هاري كين، جايمس ماديسون، إيدي نيكتياه، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، كالوم ويلسون.

 

موقف منتخب إنجلترا بتصفيات يورو “2024”

ويتصدر منتخب إنجلترا، قائمة المجموعة الثالثة بتصيفات “يورو 2024”، برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات متتالية، حيث لم يتذوق حتى الآن طعم التعادل أو الهزيمة خلال المواجهات السابقة، يليه أوكرانيا برصيد 6 نقاط، ثم منتخبي إيطاليا ومقدونيا الشمالية برصيد 3 لكل منهما، وأخيرا مالطة بلا رصيد من النقاط.

 

 

 

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