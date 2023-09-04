محاولة أخيرة.. اتحاد جدة "يجدد" اتصالاته لضم محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، الإثنين، وجود تطورات في مسلسل رغبة اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

كان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، والمجري دومنيك سوبوسلاي لاعب الفريق أكدا استمرار صلاح هذا الموسم بعد الفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن ليفربول يستعد لتلقي عرض بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد، للتعاقد مع محمد صلاح.

وأوضح التقرير أن وفدًا سعوديًا وصل إلى لندن السبت الماضي في محاولة أخيرة لإقناع ليفربول ببيع صلاح هذا الأسبوع.

وذكرت الصحيفة أنه رغم تأكيد كلوب والنادي رفضهم فكرة بيع صلاح، فإن السعوديين سيقدمون عرضهم خلال الـ48 ساعة القادمة معتقدين أن صلاح سيكون منفتحًا على الانضمام للاتحاد.

وتابع التقرير أن المسئولين السعوديين قد يغيرون هدفهم بخطة أخرى ما لم يتلقوا إشارات إيجابية من ليفربول للتخلي عن صلاح بحلول يوم الثلاثاء.

ورفض ليفربول عرضًا شفهيًا من اتحاد جدة للتعاقد مع صلاح الأسبوع الماضي، بإجمالي 150 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم الخميس المقبل، بعدما انتهت في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الماضي.