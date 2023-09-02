كواليس اجتماع دبى.. "الالتزام" يُعرقل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

كشف تقرير لصحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية، اليوم السبت، عن كواليس الاجتماع الأخير بين رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وممثلي نادي اتحاد جدة السعودي.

ورفض ليفربول عرضا رسميا من النادي السعودي أمس في الساعات الأخيرة من الميركاتو الأوروبي يقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح وأكد أنه ليس للبيع.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع الذي جمع وكيل صلاح واتحاد جدة منذ أيام في دبي، كان يضم رئيس الاتحاد أنمار الحائلي مع عباس لمناقشة انتقال اللاعب.

وأضاف التقرير، أنه تم عرض راتب خيالي قدره 1.5 مليون يورو أسبوعيًا على صلاح، مما جعله يفكر جديًا في العرض، إلا أنه أكد على التزامه بعقده مع النادي الإنجليزي.

ونوه بأن ليفربول على استعداد للسماع إلى العرض المقبل المتوقع من الاتحاد، والذي يقدر بـ230 مليون يورو، ما سيجعل "صلاح" الأغلى في تاريخ الكرة.

عرض اتحاد جدة الجديد للتعاقد مع محمد صلاح

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق، إلى رغبة اتحاد جدة الشديدة للحصول على خدمات محمد صلاح في الصيف الحالي.

وقدّم مسئولو الاتحاد السعودي عرضًا أوليًا كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض من قِبل إدارة ليفربول التي تتمسك بخدمات اللاعب، ليتم رفع العرض إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمحمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2025 المقبل.