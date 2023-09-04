روبرتسون يؤكد استمرار محمد صلاح فى ليفربول

أشاد أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، بزميله نجمنا المصري محمد صلاح، مؤكدًا على بقائه في صفوف الفريق خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

يأتي ذلك في ظل الشائعات التي تحوم حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، في ظل رغبة نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد معه في صيف 2023 الحالي.

استمرار محمد صلاح في ليفربول

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات روبرتسون، قائلًا: "لا نهتم بأمر الشائعات، ما نعرفه أن محمد صلاح لاعب في ليفربول".

وتابع: "أعتقد أن محمد صلاح سيظل لاعبًا في ليفربول في المستقبل القريب أيضًا".

وأشاد: "محمد صلاح لاعب محترف ومميز للغاية، والجميع يعرف قدراته في أرض الملعب جيدًا وما يستطيع تقديمه لنا".

وواصل: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذلك لا يوجد أي قلق تجاه مستقبله".

وبسؤاله عن اهتمام اتحاد جدة بالتعاقد مع محمد صلاح، أجاب روبرتسون: "من الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بضم لاعبينا، خاصة المميزين".

واختتم روبرتسون تصريحاته مؤكدًا: "كما قلت، لا نشعر بالقلق؛ لأن محمد صلاح يحب التواجد هنا مع زملائه والبقاء معنا".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمحمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2025 المقبل.

وكان مسئولو الاتحاد السعودي قد قدموا عرضًا أوليًا كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض من قِبل إدارة ليفربول التي تتمسك بخدمات اللاعب، ليتم رفع العرض إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في السعودية ستغلق أبوابها يوم 20 سبتمبر المقبل، بينما انتهى الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر.