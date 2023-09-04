تفاصيل جلسة الخطيب مع كولر فى النمسا لحسم مصير المهاجم الجديد

يواصل الفريق الأحمر تدريباته فى معسكره المغلق بالنمسا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد وحضر محمود الخطيب رئيس النادى والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة المعسكر بعد أن وصل له قادما من ألمانيا عقب الخضوع لفحوص طبية دقيقة فى ظل معاناته من آلام فى منطقة الظهر قبل أن يغادر اليوم عائدا إلى فرنسا.

وعقد الخطيب جلسة مع كولر من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين في المعسكر وتتطرق الحديث إلى صفقة المهاجم واختياره النهائى للاعب الذى يريده لبدء التفاوض المباشر، خاصة بعد تعطل صفقة انضمام البرازيلى جوستافو سوزا لاعب جيونبوك الكورى والذى كان قريبا من الانضمام لولا تمسك مدربه ببقائه.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر أخطر رئيس القلعة الحمراء بأنه لن يستعجل في قرار اختيار المهاجم الجديد قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي الجاري لا سيما بعد إنهاء كافة اتفاقاته مع البرازيلي سوزا وسيكون جاهزا للانضمام في يناير المقبل، حيث وقع على عقود للأهلي بعد الاتفاق على كل البنود.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي أبدى سعادته بمستوى صلاح محسن في التدريبات ويراه مهاجما جيدا وربما يكرر تجربة كهربا الذي جعله هداف دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن كولر يرغب في اختيار اللاعب الذي سيقوم بتطبيق فكره الفني خلال المباريات وأن البرازيلي سوزا والكونغولي جاكسون موليكا هما الأفضل من السيرة الذاتية لـ50 لاعباً تمت غربلتهم في فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم المنقضي.

رباعي الأهلي يغادر النمسا للانضمام لمعسكر منتخب مصر

رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم، ومروان عطية ومحمد هاني، غادروا معسكر إعداد الأهلي المقام حاليًا في النمسا.

وغادر رباعي الأهلي النمسا للانضمام لمنتخب مصر بالقاهرة قبل مواجهة إثيوبيا.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.