دومنيك سوبوسلاي يؤكد استمرار محمد صلاح في ليفربول

أكد المجري دومنيك سوبوسلاي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بقاء محمد صلاح في الفريق، رغم اهتمام اتحاد جدة السعودي.

ويرغب الاتحاد السعودي في التعاقد مع صلاح، حيث رفض ليفربول عرضًا من “النمور” لضم “مو” مقابل 150 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات.

وفاز ليفربول على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تسجيل صلاح هدفًا.

وقال سوبوسلاي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "سعداء بأن محمد صلاح بقى في الفريق، تحدثنا مع بعضنا البعض بالطبع".

وأضاف: "هو يريد الاستمرار هنا، يريد البقاء معنا، هو سعيد".

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بقاء نجمنا المصري محمد صلاح في صفوف الفريق هذا الموسم وسط اهتمام اتحاد جدة السعودي.

وكانت تقارير قد أكدت أن النادي الإنجليزي رفض عرضًا رسميا من اتحاد جدة منذ أيام لضم صلاح.

وقال "كلوب"، في تصريحات قبل لقاء ليفربول وفيلا الذي انطلق قبل قليل لشبكة "سكاي سبورتس"، "قصة إعلامية لم تحدث أبدًا، في مكتبي العديد من الملفات عن جميع اللاعبين ولا واحد بينهم عن محمد صلاح".

تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون – جو جوميز – جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

وسط الملعب: أليكسيس ماك أليستر- كيرتس جونز- دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح.

تشكيل أستون فيلا لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا، دييجو كارلوس، باو.

وسط الملعب: مات كاش، ماكجين، لويز، كامارا، ديني.

خط الهجوم: أولي واتكنز، موسى ديابي.