تشيلسى يفرض التعادل الإيجابى على أستون فيلا فى البريميرليج

فرض فريق تشيلسي التعادل الإيجابي على منافسه أستون فيلا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وكانت المباراة قد أقيمت على ملعب "فيلا بارك" وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ونجح أستون فيلا في التقدم في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق النيران الصديقة بعدما اصطدمت الكرة في مارك كوكوريلا وسكنت الكرة في الشباك.

تفاصيل مباراة تشيلسي وأستون فيلا

وتمكن السنغالي نيكولاس جاكسون من تسجيل هدف التعادل لفريق تشيلسي، في الدقيقة 16، ولكن تم إلغاؤه بداعِ وجود حالة تسلل.

وتمكن أستون فيلا من مضاعفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق مورجان روجرز.

وقبل بداية الشوط الثاني، استبدل أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الحارس إيميليانو مارتينيز بسبب معاناته من الإصابة في الفخذ ليشارك زميله روبن أولسين بدلًا منه.

ونجح نوني مادويك من تقليص الفارق لصالح تشيلسي في الدقيقة 62 من عمر المباراة قبل أن يتمكن كونور جالاجر من تسجيل الهدف الثاني لصالح البلوز في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وألغت تقنية الفيديو هدفا سجله ديساسي لاعب تشيلسي في الدقيقة 95 بداعٍ وجود خطأ.

وارتفع رصيد أستون فيلا بعد هذا التعادل عند 67 نقطة في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد تشيلسي عند 48 نقطة في المركز التاسع.

وكان فريق تشيلسي قد خاض المباراة بتشكيل مكون على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، بادياشيلي.

وسط الملعب: مارك كوكريلا، جيمي كالاجير، كول بالمر.

الهجوم: مادويكي، نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "بيتينيلي، كورد، جيلكيرست، أكسيل ديساسي، أتشيامبونج، كاسادي، دير، جورج، ديفيد".

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