الدوري الإنجليزي.. أرسنال يهين تشيلسي بخماسية نظيفة في ديربي لندن

حسم فريق أرسنال ديربي لندن لصالحه بفوز كاسح على حساب ضيفه تشيلسي بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، في قمة مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

البلجيكي لياندرو تروسارد افتتح التسجيل لـ أرسنال، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله ديكلان رايس، مسجلًا الهدف رقم 100 لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأضاف بينجامين وايت الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 52 من متابعة لتسديدة ديكلان رايس التي ارتطمت بـ توماس بارتي ومن ثم ذهبت للظهير الأيمن الذي وضع الكرة في الشباك.

وجاء هدف أرسنال الثالث في الدقيقة 57، عن طريق الألماني كاي هافيرتز في شباك فريقه السابق، بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة من أوديجارد، لينفرد بمرمى "البلوز" ويُسقط الكرة من فوق الحارس.

وعاد هافيرتز ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 65، بعدما استلم الكرة من بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، ويسدد الكرة في الشباك في ظل غياب تام من الرقابة الدفاعية للاعبي تشيلسي.

وعاد وايت بدوره ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 70، بتسديدة مُسقطة من فوق حارس تشيلسي، من متابعة لتمريرة أوديجارد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 77 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فشهد غياب كول بالمر والفرنسي مالو جوستو عن “البلوز” بسبب الإصابة والمرض.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جيلشريست - أكسيل ديساسي - بادياشيلي - مارك كوكريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

خط الهجوم: مادويكي -ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كايهيرو تومياسو

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز

وخرج المحترف المصري محمد النني من قائمة أرسنال لمباراة اليوم.