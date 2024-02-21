الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرسنال في ضيافة بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

أرسنال الإنجليزي
أرسنال الإنجليزي

سيحل أرسنال الإنجليزي، ضيفا على بورتو البرتغالي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (دراجاو)، في العاشرة مساء، في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي رابع مواجهة بين الفريقين الإنجليزي والبرتغالي في دوري أبطال أوروبا والثانية في دور الـ16.

ولا يملك الفريق اللندني سجلا مبشرا في ملعب (دراجاو) معقل بورتو حيث اكتفى بتعادل سلبي في 2006 وخسارة بهدفين نظيفين في 2008 بخلاف خسارة أخرى بنتيجة 2/1 في 2010.

ولكن أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا يدخل مواجهة بورتو بمعنويات مرتفعة بعد 5 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي ليقفز للمركز الثاني في جدول الترتيب ويعزز آماله في المنافسة على اللقب حيث يبتعد بنقطتين فقط عن ليفربول صاحب الصدارة بعد مرور 25 جولة من المسابقة.

يرتكز أرتيتا على كتيبة شابة وحيوية في مختلف الخطوط تضم الرباعي الهجومي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينلي ولياندرو تروسارد وكاي هافيرتز مع ثنائي الوسط ديكلان رايس ومارتن أوديجارد، وثلاثي الخط الخلفي بن وايت وويليام ساليبا وجابرييل ماجالايس.

وكان أرسنال تأهل بتصدره المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة متفوقا على أيندهوفن ولانس وإشبيلية، بينما صعد بورتو في وصافة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متخلفا بفارق المواجهات عن المتصدر برشلونة الإسباني.

ويكافح بورتو بقيادة مدربه سيرجيو كونسيساو لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره قبل لقاء الإياب بعد ثلاثة أسابيع.

لكن العملاق البرتغالي يمر بحالة من عدم التوازن حيث تراجع للمركز الثالث في الدوري البرتغالي مبتعدا بسبع نقاط عن بنفيكا صاحب الصدارة بعدما تعثر بخسارتين وتعادلين في آخر 10 جولات.

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