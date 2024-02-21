برشلونة في اختبار صعب أمام نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني، ضيفا ثقيلا على نابولي الإيطالي في العاشرة مساء، في المباراة التي ستقام على ملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل برشلونة ومدربه تشافي هرنانديز في مواصلة النتائج الإيجابية بمعقل نابولي حيث تعادل 1/1 في دور المجموعات بدوري الأبطال في موسم 2021/2020 بينما فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 2/4 في الدور الثاني من بطولة الدوري الأوروبي في عام 2022.

ويعيش الفريقان حالة من عدم الاستقرار الفني حيث أعلن تشافي هرنانديز مدرب الفريق رحيله بنهاية الموسم لسوء الأداء والنتائج بعد خسارة الفريق لقبي كأس السوبر وكأس ملك إسبانيا بخلاف التراجع للمركز الثالث في جدول الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب الصدارة ليعقد فرصه في الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي رغم تبقي 13 جولة على انتهاء مشوار المسابقة.

وعانى برشلونة أيضا على مدار الموسم الجاري من كثرة إصابات لاعبيه في مختلف الخطوط حيث كانت الضربة الأقوى بإصابة لاعب الوسط الشاب جافي بقطع في الرباط الصليبي والظهير الأيسر أليخاندرو بالدي بتمزق عضلي وغيابهما لنهاية الموسم.

ولا يتبقى لبرشلونة ومدربه تشافي هرنانديز سوى سباق دوري الأبطال وأمل ضئيل في المنافسة على الدوري لتفادي شبح الخروج بموسم صفري.

ويرتكز برشلونة على عدد من عناصر الخبرة مثل جواو كانسيلو وإلكاي جوندوجان وروبرت ليفاندوفسكي مع حارس المرمى مارك أندريه تير شيتجن العائد مؤخرا من إصابة بعد عملية جراحية في الظهر بخلاف العناصر الشابة المميزة مثل لامين يامال وبيدري وفرينكي دي يونج والوافد الجديد فيتور روكي.

كما يعاني برشلونة من أزمة دفاعية طاحنة حيث استقبل مرماه 51 هدفا هذا الموسم في مختلف البطولات علما بأنه تأهل للدور الثاني بتصدره المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق المواجهات عن بورتو البرتغالي.

وتبدو الأمور أسوأ في نابولي حيث يعيش الفريق حالة من التخبط الشديد منذ تتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي حيث رحل المدرب لوتشيانو سباليتي – المدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا – صاحب إنجاز الفوز بلقب الكالتشيو بعد غياب 33 عاما.

تدهورت أحوال الفريق بعد رحيل سباليتي، وتناوب على قيادته مدربان حيث أقيل الفرنسي رودي جارسيا في نوفمبر الماضي، قبل أن تتم إقالة المدرب والتر ماتزاري، من منصبه، يوم أمس الثلاثاء، ليتم تعيين فرانشيسكو كالزونا بدلا منه.

وتدهورت نتائج الفريق تحت قيادة ماتزاري حيث ودع كأس إيطاليا من دور الـ16 بخسارة ثقيلة أمام فروزينوني بنتيجة صفر/4 وخسر كأس السوبر أمام إنتر ميلان في أوائل العام الجاري 2024.

وفي الدوري الإيطالي فقد نابولي هيبته وتراجع للمركز التاسع برصيد 36 نقطة مكتفيا بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم في آخر 10 جولات ليصبح الفريق مهددا بعدم التأهل للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

وكان نابولي صعد باحتلاله وصافة المجموعة الثالثة خلف ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا باللقب (14 مرة) ومتفوقا على براجا البرتغالي ويونيون برلين الألماني.

ويعلق نابولي آماله أمام برشلونة على الثلاثي الهجومي فيكتور أوسيمين وخفيتشا كفاراتسخيليا وبيوتر زيلينسكي مع صخرة الوسط الكاميروني زامبو أنجيسا.