مرموش: زملائى فى "آينتراخت" ساعدونى فى تجاوز توديع أمم إفريقيا

قال عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر الأول، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، إن زملاءه في الفريق ساعدوه على تجاوز صدمة الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023 مع منتخب الفراعنة.

وودع مرموش بطولة كأس الأمم 2023 مع منتخب مصر من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الحظ الترجيحية.

وقال مرموش في تصريحات لقناة النادي الألماني: "لقد منحني زملائي شعورًا جيدًا بعد كأس إفريقيا مباشرة".

أضاف: "بالطبع لم يكن شعورًا لطيفًا أن يتم إقصائي من كأس إفريقيا، لكنني قلت لنفسي على الفور إنني سأدوس على الحزن وأخبرت نفسي أن الأمر بدأ الآن وأردت أن أظهر أنني عدت".

وعن مشواره مع الفريق، قال: "أنا سعيد لأنني قادر على مساعدة الفريق، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، أن يتقدم الفريق وليس فقط أن أسجل الأهداف".

وأردف: "على الرغم من أننا لم نتمكن من الفوز على فرايبورج، إلا أنني بالطبع سعيد بالأداء.. الآن نحن نتطلع نحو دوري المؤتمر ونتأكد من أننا نتقدم".

وعن مباراة الفريق القادمة أمام يونيون سان جيلواز، قال: "أنا متحمس للغاية ليوم الخميس، بمجرد أن أحصل على الجوارب يمكننا البدء على الفور (يضحك) أنا سعيد حقًا، إنها مباراة خروج المغلوب هذا ما نعيش من أجله، وآمل أن نمضي قدمًا".

وتمكن مرموش البالغ من العمر 25 عامًا، من تسجيل 14 هدفًا وصناعة 5 أخرى لـ آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم بمختلف المسابقات، في مجموعة 28 مباراة.