قبل مباراة برشلونة.. نابولي يقيل ماتزاري ويعيين كالزونا مدربًا

أعلن نادي نابولي الإيطالي، الاثنين، رحيل والتر ماتزاري عن تدريب الفريق، وتعيين فرانشيسكو كالزونا بدلًا منه.

ونشر أوريليو دي لورينيتس رئيس نادي نابولي تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها:"أشكر والتر ماتزاري، صديق عائلة دي لورنتيس وصديق نابولي، على دعم الفريق في لحظة معقدة. سيبقى في قلوب أهل نابولي وعائلتنا".

وأضاف:"مرحبًا بكم مرة أخرى في فرانشيسكو كالزونا، الذي عمل معنا بالفعل مع كل من ساري وسباليتي".

يأتي قرار إقالة ماتزاري وتعيين كالزونا، قبل المباراة المرتقبة لفريق الجنوب الإيطالي أمام برشلونة الإسباني، مساء يوم الأربعاء على ستاد دييجو أرماندو مارادونا، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسبق لكالزونا العمل كمدرب مساعد في نابولي لمدة 3 مواسم بين 2015، 2018، ومدرب تقني بين عامي 2021، 2022، كما يدرب في الوقت الحالي منتخب سلوفاكيا منذ يوليو 2022.