الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل مباراة برشلونة.. نابولي يقيل ماتزاري ويعيين كالزونا مدربًا

نابولي
نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، الاثنين، رحيل والتر ماتزاري عن تدريب الفريق، وتعيين فرانشيسكو كالزونا بدلًا منه.

ونشر أوريليو دي لورينيتس رئيس نادي نابولي تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها:"أشكر والتر ماتزاري، صديق عائلة دي لورنتيس وصديق نابولي، على دعم الفريق في لحظة معقدة. سيبقى في قلوب أهل نابولي وعائلتنا".

وأضاف:"مرحبًا بكم مرة أخرى في فرانشيسكو كالزونا، الذي عمل معنا بالفعل مع كل من ساري وسباليتي".

يأتي قرار إقالة ماتزاري وتعيين كالزونا، قبل المباراة المرتقبة لفريق الجنوب الإيطالي أمام برشلونة الإسباني، مساء يوم الأربعاء على ستاد دييجو أرماندو مارادونا، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسبق لكالزونا العمل كمدرب مساعد في نابولي لمدة 3 مواسم بين 2015، 2018، ومدرب تقني بين عامي 2021، 2022، كما يدرب في الوقت الحالي منتخب سلوفاكيا منذ يوليو 2022.

نابولى والتر ماتزاري فرانشيسكو كالزونا برشلونة كالزونا

مواد متعلقة

سكاي سبورتس: زيدان مرشح لخلافة توخيل في بايرن ميونخ

صفقات الزمالك 2024.. أبرز الأسماء التي تعاقد معاها النادي برئاسة لبيب

حسين عموتة يعلن عدم استمراره في تدريب منتخب الأردن

رسميًا.. استقالة روى هودجسون من تدريب كريستال بالاس

منتخب مصر يحقق انتصارًا تاريخيًا على أمريكا فى مونديال الشاطئية

بمشاركة حجازي.. حمد الله يقود اتحاد جدة للفوز على الرياض

بايرن ميونخ يواصل السقوط بالهزيمة أمام بوخوم في الدوري الألماني

بهدف أحمد سامي.. بيراميدز يتغلب على الاتحاد بصعوبة في دوري نايل

الأكثر قراءة

عاجل.. 12.4 مليار دولار صادرات مصرية لأكبر 5 أسواق عالمية خلال 11 شهرًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

عاجل.. منتجو الدواجن: لا يوجد احتكار للمنتج.. وزيادة الأعلاف تخفض الأسعار

عاجل.. "التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة فى وزارة التعليم العالى

حماس: 3 شروط لن نتنازل عنهم لإطلاق سراح المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة