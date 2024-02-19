حسين عموتة يعلن عدم استمراره في تدريب منتخب الأردن

أكد المغربي حسين عموتة المدير الفني لـ الأردن، رحيله عن تدريب منتخب “النشامى" لظروف عائلية.

وقاد عموتة منتخب الأردن لتأهل تاريخي إلى نهائي كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل الهزيمة على يد قطر البلد المُضيف في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي جمعتهما على استاد لوسيل المونديالي.

وقال عموتة في تصريحات للمنتخب المغربي أن عقده لا يزال ساريًا مع المنتخب الأردني، لكنه سيرحل عن منصبه بعد 3 أو 4 أشهر.

وأوضح عموتة:"قلت بعد النهائي بوجود ظروف عائلية صعبة في المغرب، وبالتالي بدأت أناقش مسألة رحيلي لكن ليس الآن إنما بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.. من الضروري أن أكون متواجدًا رفقة عائلتي".

وتولى عموتة تدريب الأردن أواخر شهر يونيو الماضي خلفًا للعراقي عدنان حمد، ليقود الأردن لتجاوز دور المجموعات ببطولة كأس آسيا بعد تعادل مع كوريا وانتصار على ماليزيا إضافة لهزيمة من البحرين.

وفي دور الـ16، أقصى منتخب الأردن شقيقه العراق، قبل هزم طاجيكستان في دور ربع النهائي، ثم انتصار تاريخي على كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة في دور نصف النهائي.

وسبق لـ عموتة تدريب فرق الفتح الرباط المغربي، السد القطري، الوداد البيضاوي المغربي، إضافة لمنتخب المغرب للمحليين.