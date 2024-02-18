الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هويلوند يقود مانشستر يونايتد للفوز على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون

قاد الدنماركي راسموس هويلوند فريقه مانشستر يونايتد للفوز على مضيفه لوتون تاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

وأحرز راسموس هويلوند هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 1 و7، بينما سجل كارلتون موريس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 14.

وواصل مانشستر يونايتد صحوته محققا فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، لييبقى على بعد خمس نقاط فقط من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما لوتون تاون فقد تعرض للخسارة في مباراته الثانية على التوالي في بطولة الدوري والرابعة عشرة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان برايتون قد انتصر على مضيفه شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات ذات الجولة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون، فشهد عدم إجراء أي تغييرات عن التشكيل الذي بدأ به المدرب تين هاج في المباراة الماضية أمام أستون فيلا، والتي انتهت بانتصار فريقه.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - ماينو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

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