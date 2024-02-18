تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم في الدوري الألماني.. كين وموتينج في الهجوم

كشف توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بوخوم، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا” موسم 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوخوم في الدوري الألماني

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ وبوخوم في الدوري الألماني، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فونوفيا.

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم في الدوري الألماني

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم في الدوري الألماني، فشهد غياب ليروي ساني بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم في الدوري الألماني كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - كيم مين جاي - رافاييل جيريرو

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر - جمال موسيالا

خط الهجوم: هاري كين - إريك ماكسيم تشوبو موتينج

ويتواجد بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، فيما يحتل بوخوم المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

وكان بايرن ميونخ قد خسر أمام باير ليفركوزن بثلاثية في الجولة الماضية ببطولة الدوري الألماني، قبل أن ينهزم أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف دون مقابل في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.