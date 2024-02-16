يورجن كلوب يؤكد عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول أمام برينتفورد

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عودة محمد صلاح لقائمة الفريق لمواجهة برينتفورد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

ليفربول يواجه برينتفورد غدًا

ويستعد ليفربول لمواجهة برينتفورد، غدًا السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، في افتتاحية منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عاد مو إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل، وهذا يجعله في القائمة تلقائيًا بطبيعة الحال".

عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول الجماعية

وكان صلاح قد عاد لتدريبات ليفربول الجماعية يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض صلاح للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ليعود إلى إنجلترا لتلقي العلاج.

كما أكد كلوب جاهزية الحارس البرازيلي أليسون بيكر، المدافع جو جوميز والظهير الأيمن كونور برادلي لمباراة الغد.