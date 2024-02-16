الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام شباب بلوزداد فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المنتظرة بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يحل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 6 HD.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ويعاني الأهلي من العديد من الغيابات أمام خصمه الجزائري، على رأسهم محمد الشناوي الذي انتهى موسمه مع الفريق تقريبًا، بسبب إصابة في الكتف خضع على إثرها لعملية جراحية ليعوضه مصطفى شوبير، إضافة للجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي يعاني من إجهاد بعد مشاركة طويلة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، إضافة للمالي أليو ديانج الذي أُصيب في الركبة.

ونستعرض تباعًا تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- عمرو السولية 

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

كان الأهلي قد تعادل سلبًا مع شباب بلوزداد في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، شهر ديسمبر الماضي.

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