براهيم دياز يقود ريال مدريد للفوز على لايبزيج فى دورى أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا مهما على حساب مضيفه لايبزيج الألماني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد بول أرينا، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

فريق لايبزيج بدأ المباراة بشكل ضاغط، وسجل هدفًا عن طريق بينجامين سيسكو في الدقيقة الثانية، لكن تم إلغاؤه بداعي تدخل زميله في اللعبة وهو متسلل، مؤثرًا على أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد.

وكاد فينيسيوس جونيور أن يسجل لـ ريال مدريد في الدقيقة 45 بعد تلقيه تمريرة مُسقطة من براهيم دياز، لكن اللاعب البرازيلي سدد الكرة بشكل سيء خارج المرمى.

وتمكن براهيم دياز من تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 48 بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وتلقى الإسباني داني أولمو تمريرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد في ظل غفلة مدافعي الريال، ليسدد كرة قوية في الدقيقة 71، تصدى لها لونين.

واستمر تألق لونين في التصدي لتسديدتي تشافي سيمونز وبنجامين سيسكو في الدقيقة 81.

وتعرض دياز للإصابة في الدقيقة 84، ليتم استبداله بزميله لوكاس فاسكيز.

لاعبو ريال مدريد حافظوا على تقدمهم حتى النهاية، ليحققوا الانتصار خارج الديار، ويقتربون من التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بالأوكراني أندريه لونين في حراسة المرمى، فيما يقود الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس خط الهجوم، فيما يعوض براهيم دياز غياب الإنجليزي جود بيلينجهام

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أوريلين تشواميني - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - براهيم دياز

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم كلًا من دافيد ألابا، جود بيلينجهام، تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر بسبب الإصابة.