كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب باركين ستاديوم معقل الفريق الدنماركي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 2 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة جاك جريليش لقيادة الجبهة اليسرى، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أورتيجا مورينو - سكوت كارسون - جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - مانويل أكانجي - ماتيوس نونيس - أوسكار بوب - رايت - سوشو - ريكو لويس