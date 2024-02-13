فينيسيوس في الهجوم.. تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري الأبطال

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة الريال ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ريد بول أرينا معقل الفريق الألماني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بالأوكراني أندريه لونين في حراسة المرمى، فيما يقود الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس خط الهجوم، فيما يعوض براهيم دياز غياب الإنجليزي جود بيلينجهام

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أوريلين تشواميني - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - براهيم دياز

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مباراة اليوم كلًا من: كيبا أريزابالاجا - فران - لوكا مودريتش - خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - فران جارسيا - أردا جولر - ماريو مارتين - نيكو باز - كاريو - جاكوبو رامون

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم كلًا من دافيد ألابا، جود بيلينجهام، تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر بسبب الإصابة.