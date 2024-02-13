الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يقلب تأخره أمام كريستال بالاس لانتصار مثير فى الدورى الإنجليزى

تشيلسي
تشيلسي

قلب فريق تشيلسي تأخره أمام مضيفه كريستال بالاس لانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سلهرست بارك، في ختام الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

ليرما كان البادئ بالتسجيل لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وعادل كونور جالاجير النتيجة لـ تشيلسي بهدف في الدقيقة 47 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماولو جوستو.

وعاد جالاجير ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 91 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة كول بالمر.

وأكد الأرجنتيني إنزو فيرنانديز انتصار “البلوز” بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 94 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلاعبه بمدافع كريستال بالاس، لتحصد كتيبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو نقاط المباارة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 34 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

تشيلسى كريستال بالاس الدورى الانجليزى كونور جالاجير الدوري الإنجليزي الممتاز

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