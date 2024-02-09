توماس توخيل يثير الشكوك حول مشاركة مانويل نوير أمام ليفركوزن

أثار توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ، الشكوك بشأن مشاركة مانويل نوير حارس الفريق، في المباراة المرتقبة أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، غدًا السبت.

وقضى نوير الأسبوع الماضي يحاول التعافي من إصابة بالركبة.

وقال توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الجمعة:"مانويل نوير سيشارك في تدريب حراس المرمى اليوم، وسيكون أمامه الوقت قبل مباراة مساء الغد، وبعد ذلك سنحدد ما إذا كان سيحرس عرين الفريق أم سفين أولريش هو من سيكلف بهذه المهمة".

ولم يتدرب نوير نهائيا يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب مشاكل بسيطة في الركبة وأكمل المران الفردي أمس الخميس.

وبينما يغيب ألفونسو ديفيز عن اللقاء، فمم المتوقع أن يصبح كل من يوزوا كيميتش وكيم مين جاي ودايوت أوباميكانو متاحين للمشاركة في اللقاء.

وتعافى كيميتش وأوباميكانو من الإصابات التي لحقت بهما، بينما عاد كيم بعدما خاض منافسات بطولة كأس آسيا مع المنتخب الكوري الجنوبي.

وقال: "لست بحاجة لإشارة من جوشوا، فهو جاهز دائما. إنه استثنائي في سلوكه. أوباميكانو يشبهه، وتطورت عقليته بشكل مذهل. مر كلاهما بعملية التأهيل بشكل كامل. إذا لم يحدث أي شيء استثنائي، سيكونان جاهزين".

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن، وتأتي مباراة القمة قبل أيام قليلة من خوض بايرن لمباراته أمام لاتسيو الإيطالي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وقال توخيل:"ينتظرنا أسبوع حافل. مازال الوقت مبكرا في الموسم. الفوز على ليفركوزن سيفتح فجوة، ولكن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، رغم أنه يبدو وكأنها لحظة خاصة لنكشف أوراقنا".

وأضاف:" ليفركوزن يقدم موسما استثنائيا. ومازال لدينا مساحة للتطور. نشعر أننا مستعدون لاتخاذ الخطوة التالية ونريد أن نضغط على ليفركوزن".

ويتوقع أن تجذب مباراة الغد الكثير من الانتباه على الصعيد الدولي كذلك. ووفقا لرابطة الدوري الألماني سيتم بث المباراة في تقريبا 211 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي كرة القدم “فيفا”.