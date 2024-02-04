الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البريميرليج يشتعل.. آرسنال يهزم ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ليفربول وأرسنال
ليفربول وأرسنال

فاز فريق أرسنال على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الإمارات" معقل فريق "الجانرز"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

افتتح بوكايو ساكا التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 14 من متابعة لتسديدة كاي هافيرتز التي تصدى لها أليسون بيكر في البداية.

وعادل ليفربول النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بخطأ فادح من جابرييل الذي أسكن الكرة في الشباك بالخطأ في مرماه.

وأحرز البرازيلي جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني لـ “جانرز” في الدقيقة 67 بعد خطا فادح بين الثنائي أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك.

وأكد البلجيكي ليوناردو تروسارد انتصار أصحاب الأرض في الدقيقة 92 بتسديدة أرضية بين قدمي أليسون، ليحصد أرسنال نقاط المباراة الثلاث.

وأكمل ليفربول المباراة منقوص العدد منذ الدقيقة 88 بعد تحصل الفرنسي إبراهيما كوناتي على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 49 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 51 نقطة في المركز الأول.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بنجامين وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز.

وتواجد المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

أما عن تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- جو جوميز

خط الوسط: ريان جرافنبيرش- أليكسيس ماك أليستر- كيرتس جونز

خط الهجوم: ديوجو جوتا- كودي جاكبو- لويس دياز.

ويستمر غياب المحترف المصري محمد صلاح عن تشكيل ليفربول، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

كما غاب الأوروجواياني داروين نونيز بسبب إصابة تعرض لها في مباراة الفريق الماضية أمام تشيلسي، كذلك المجري دومنيك سوبوسلاي.

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