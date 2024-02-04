مانشستر يونايتد يكتسح وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد، انتصارًا كاسحًا على ضيفه وست هام يونايتد بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، معقل “الشياطين الحمر”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند افتتح التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 23 بعد مراوغته مدافعي وست هام ومن ثم إطلاق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

واستطاع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو مضاعفة النتيجة لـ “الشياطين الحمر” في الدقيقة 49 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، حيث اصطدمت الكرة بالمغربي نايف أكرد ومن ثم سكنت شباك “الهامرز”.

وعاد جارناتشو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 84، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة سكوت ماكتومناي، مؤكدًا انتصار أصحاب الأرض في مباراة اليوم.

وتعرض المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد للإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة 71 بزميله الفرنسي رافاييل فاران.