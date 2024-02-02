ليون يكشف أسباب عدم إتمام التعاقد مع بن رحمة ويستعد لمقاضاة وست هام

كشف نادي أولمبيك ليون الفرنسي عن أسباب عدم إتمام التعاقد مع الجزائري سعيد بن رحمة، جناح وست هام يونايتد الإنجليزي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

كان ليون قد توصل لاتفاق لضم بن رحمة على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، إلا أن الصفقة لم تتم في آخر أيام الميركاتو الشتوي.

ونشر نادي أولمبيك ليون بيانًا جاء فيه: "كان نادي أولمبيك ليون سعيدًا بالترحيب بسعيد بن رحمة في ليون يوم الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله من وست هام، ووقع الناديان على اتفاقية انتقال مؤقتة (إعارة)، وحصل أولمبيك ليون على الموافقات للسماح بإجراء عملية الانتقال بسلاسة وشفافية".

وأضاف: "ومع ذلك، في بداية الأمسية، بينما قام أولمبيك ليون بإدخال جميع البيانات الإدارية على منصة FIFA المخصصة (FIFA TMS)، لم يطلق وست هام مطلقًا أدنى إجراء فني من جانبه، على الرغم من التذكيرات المتكررة من ليون والمتابعة المستمرة والاتصالات الهاتفية المتبادلة"

وتابع:"وفي ظل غياب هذا الإجراء المتبادل من جانب النادي الإنجليزي، وبعد هذا السلوك غير المفهوم، الذي يثير التساؤلات، لا يمكن طلب شهادة الانتقال الدولية قبل وقت الإغلاق للنافذة".

وأوضح:"يأسف أولمبيك ليون بشدة لهذا الموقف وهذا القرار، مما يدل على عدم احترام عميق من جانب وست هام تجاه المؤسسة واللاعب".

وأكد نادي ليون استعداده لمقاضاة وست هام يونايتد، حيث أوضح:"يحتفظ النادي بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة اللازمة للتحقق من صحة الصفقة في وقت لاحق، وتحميل وست هام المسئولية إذا لزم الأمر".

يُذكر أن بن رحمة لم يتم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي شهدت توديع “محاربي الصحراء” البطولة من دور المجموعات.