الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يهزم نوتنجهام فورست فى الدورى الإنجليزى.. وأستون فيلا يخسر من نيوكاسل

أرسنال
أرسنال

فاز فريق أرسنال على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 وظهر أرسنال بدون أنياب في الشوط الأول لكنه حسم الفوز في الشوط الثاني بهدفي البرازيلي جابريل جيسوس وبوكايو ساكا في الدقيقتين 65 و72، ثم رد النيجيري تايوو أونيى بالهدف الوحيد لنوتينجهام قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر، الذي يواجه اختبارا صعبا مساء الأربعاء أمام تشيلسي.

وفي باقي المباريات فاز نيوكاسل يونايتد على مضيفه أستون فيلا 3 /1 وكريستال بالاس على ضيفه شيفيلد يونايتد 3 /2 ولوتون تاون على ضيفه برايتون 4 /صفر وتعادل فولهام سلبيا مع ضيفه إيفرتون.

وعلى ملعب كينلورث رود، حسم لوتون تاون فوزه على برايتون بأربعة أهداف دون رد، حيث سجل اليجاه اديبايو ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الأولى و42 و56 وتكفل تشيدوزي أوجبيني بتسجيل الهدف الأخر في الدقيقة الثالثة.

الفوز رفع رصيد لوتون تاون إلى 19 نقطة ليبتعد عن مثلث الهبوط ويتقدم للمركز السابع عشر وتوقف رصيد برايتون عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب هويي، تقدم فابيان شار بهدفين لنيوكاسل في الدقيقتين 32 و36 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله أليكس مورينو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52 قبل أن يحرز أولي واتكينز الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 71.

 ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 32 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة في المركز الرابع.

 وعلى ملعب سيلهرست بارك، قلب كريستال بالاس تأخره بهدف أمام ضيفه شيفيلد يونايتد إلى فوز مثير 3 /2.

 وتقدم بنجامين بريريتون بهدف لشيفيلد يونايتد في الدقيقة الأولى ثم أدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 17 بواسطة إيبيريشي إيز لكن بعدها بثلاث دقائق أضاف جيمس ميكاتي الهدف الثاني للفريق الضيف.

 وسجل إيبيريشي إيز الهدف الثاني له ولكريستال بالاس في الدقيقة 27 وتكفل ميكايل أوليس بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

 ورفع الفوز رصيد كريستال بالاس إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد شيفيلد عند عشر نقاط في المركز الأخير.

ارسنال نوتنجهام فورست الدورى الانجليزى جابريل جيسوس بوكايو ساكا

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