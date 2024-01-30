فيفا: 9.63 مليار دولار إجمالي صفقات انتقال اللاعبين خلال 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الاندية في كل دول العالم ابرمت 74836 صفقة انتقال بيع وشراء خلال عام 2023 منها 23689 (31.7%) على صعيد المحترفين (من الرجال والسيدات)، مقابل 51147 (68.3%) في فئة الهواة.

وقالت “فيفا” في بيان لها، إنه بعد التراجع الذي سُجِّل في إنفاق الأندية خلال عامي 2020 و2021 في ظل فيروس كورونا، شهد عام 2023 رقمًا قياسيًا جديدًا في رسوم الانتقالات الدولية، التي بلغت ما مجموعه 9.63 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بحصيلة 2022، علمًا أن المستويات المسجَّلة في تقرير 2023 تتجاوز بأكثر من ملياري دولار أمريكي الرقم القياسي المسجَّل في 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر عشر صفقات انتقال من حيث القيمة المالية شملت لوحدها ما يفوق 10% من المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على مستوى رسوم الانتقالات في 2023. ومن بين الصفقات الـ 3279 التي شملت دفع رسوم الانتقال خلال العام المنصرم، أدرَّت العمليات المئة الأعلى قيمة ما يناهز 45% من إجمالي الأموال المدفوعة على مستوى رسوم الانتقالات، علمًا أن الأندية الإنجليزية تصدرت هذه القائمة من جديد بما يناهز 2.96 مليار دولار أمريكي.

وأضاف:"حصلت الأندية الألمانية على النصيب الأكبر من عائدات الانتقالات، مقارنة بأندية الاتحادات الأخرى، حيث فاقت مداخيلها الإجمالية 1.2 مليار دولار.

أما صفقات انتقال اللاعبين للأندية البرتغالية، فقد فاقت تلك المسجلة في أي اتحاد وطني آخر للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت 1017 عملية في الإجمال خلال عام 2023، الذي كانت فيه البرازيل أكثر البلدان تصديرًا للاعبين، بإجمالي 1217 صفقة انتقال إلى خارج البلاد.

هذا وقد دفع ما لا يقل عن 1024 ناديًا رسومًا على الانتقالات الدولية في 2023، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها سنة تقويمية واحدة إنفاق رسوم من أكثر من 1000 نادٍ مقابل جلب لاعبين جدد من الخارج، كما شهد العام المنصرم رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الأندية التي حصلت على رسوم الانتقالات، والتي بلغت 1241 ناديًا".

وأوضح:"واصَلت كرة القدم الاحترافية للسيدات نموها المذهل خلال العام المنصرم، حيث استمر ارتفاع عدد الانتقالات الدولية بأكثر من 20% مقارنة بحصيلة 2022، ليبلغ عدد الأندية المشاركة في الانتقالات الدولية خلال عام 2023 ما مجموعه 623 نادٍ، مقابل 507 في السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 22.9%، وهي أرقام تعكس بجلاء الأشواط المذهلة التي قُطعت في هذا المضمار، حيث تتزايد أعداد اللاعبات المحترفات بوتيرة متسارعة، إذ سُجِّل نحو 1888 انتقالًا دوليًا خلال عام 2023، أي بزيادة قدرها 7.4% مقارنة بالعام السابق، بينما انخرط 131 اتحادًا في عمليات الانتقالات الدولية، مما شكل رقمًا قياسيًا جديدًا في هذا الصدد".

وقال إن عام 2023 بالنسبة للانتقالات الدولية للهواة شهد انتقال أكثر من 50 ألف لاعبٍ هاوٍ بين أندية من مختلف الاتحادات، علمًا أن حوالي 91.7% من تلك الصفقات سُجلت في فئة الرجال، وقد حققت كرة قدم الهواة أرقامًا مذهلة على الصعيد العالمي خلال السنة الماضية، حيث سُجلت عملية انتقال واحدة على الأقل في 207 اتحادات من أصل الاتحادات الوطنية الـ 211 المنضوية تحت FIFA. هذا وقد تصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استقبالًا للاعبين الهواة خلال العام المنصرم، حيث بلغ مجموع صفقاتها في هذه الفئة 7825 صفقة انتقال.