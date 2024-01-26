الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يورجن كلوب يعلن رحيله عن تدريب ليفربول الإنجليزى

يورجن كلوب
يورجن كلوب

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، اليوم، رحيله عن تدريب الفريق نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وقال “كلوب” في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: “سأغادر النادي نهاية الموسم.. أستطيع أن أفهم أنها صدمة لكثير من الناس في هذه اللحظة.. أحب كل شيء في هذا النادي تمامًا... أنا مقتنع بأنه قرار يجب أن أتخذه.. لقد استنفدت طاقتي.. أنا بخير تمامًا الآن ولكني أعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مرارًا وتكرارًا.. هذه هي الحقيقة”.

وتولى كلوب تدريب ليفربول عام 2015، وكان مقررًا أن يرتبط بعقد مع الفريق حتى نهاية موسم 2025-2026.

يُذكر أن كلوب قد سبب أزمة بإعلانه قبل الجميع عودة محمد صلاح لإنجلترا لتلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر.

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