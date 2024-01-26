يانيك سينر يُقصي نوفاك دجوكوفيتش ويتأهل لنهائي أستراليا المفتوحة للتنس

تأهل الإيطالي يانيك سينر إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام للعام الجديد 2024، وذلك بفوزه على حامل اللقب الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميًا بثلاث مجموعات لمجموعة، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي.

سينر المصنف الرابع عالميًا بدأ المباراة بقوة، واستطاع إنهاء المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط وحيد لـ نوفاك، في زمن قدره 36 دقيقة.

سينر واصل تألقه واستطاع حسم ثاني المجموعات بنتيجة 6-2 في 39 دقيقة.

وعاد نوفاك في المباراة ليحسم المجموعة الثالثة بصعوبة بسبعة أشواط مقابل 6، لكن اللاعب الإيطالي أعاد هيمنته، وتمكن من إنهاء المجموعة الرابعة بنتيجة 6-3، في 53 دقيقة، ليحسم المباراة لصالحه ويتأهل للنهائي.

وسينتظر سينر في النهائي، الفائز من صدام الروسي ميديفيديف والألماني زفيريف.

ووضع سينر حدًا لسلسلة انتصارات ديوكوفيتش المتتالية في البطولة والتي بلغت 33 انتصارا ليتأهل بدوره لأول مرة في مسيرته إلى النهائي بعدما حقق الانتصار الثالث على منافسه في سبع مواجهات.