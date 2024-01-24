الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب ناميبيا يتأهل لثمن نهائى أمم إفريقيا بالتعادل مع مالى

ناميبيا
ناميبيا

تأهّل منتخب ناميبيا إلى دور ثمن النهائي لبطولة  كأس الأمم الإفريقية، وذلك بتعادله مع مالي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات.

ناميبيا كادت أن تسجل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق برينس تجيويزا لكن تسديداته ارتطمت بالعارضة.

في المقابل، تصدر منتخب مالي الترتيب بخمس نقاط، وجاء منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب ناميبيا، صاحب المركز الثالث، الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه للأدوار الإقصائية، خلال مشاركته الرابعة في المسابقة.

وتواجد أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مالي، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 68.

وجاء تشكيل منتخب مالي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري – بو بكر كوياتي – سيكو نياكاتي – أمادو دانتي.

خط الوسط: لاسانا كوليبالي – أليو ديانج – أمادو هايدارا – كاموري دومبيا.

خط الهجوم: سيكو كوياتا – لاسين سينايوكو.

أما تشكيل منتخب ناميبيا فيعتمد المدير الفني للفريق على بيتر شالوليلي مهاجم ماميلودي صن داونز في قيادة هجوم الفريق.

وجاء تشكيل منتخب ناميبيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لويدت كازابوا.

خط الدفاع: ريان نيامبا – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو.

خط الوسط: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – بيتروس شيتيمبي – أبروسيوس بيتروس.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي – ديون هوتو.

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