سيف الجزيري يقود هجوم تونس أمام جنوب إفريقيا بأمم إفريقيا 2023

أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريقه الذي يواجه منتخب جنوب إفريقيا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، كان 2023.

ويقود سيف الدين الجزيري هجوم منتخب تونس في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، علي العابدي.

وسط الملعب: حمزة رافيا، عيسى العيدوني، إلياس صخيري، أنيس بن سليمان.

الهجوم: محمد عشوري، سيف الدين الجزيري.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أيمن دحمان، معز حسن، أسامة حدادي، حمزة جيلاسي، علي معلول، محمد علي بن رمضان، يوسف المساكي، نعيم السليتي، صفي الله لطيف، يان فاليري".

ويتطلع المنتخب الجنوب إفريقي لحصد الفوز بمباراة اليوم منتظرًا هدية من منتخب ناميبيا بتعطيل مالي من أجل القفز على صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16، أو على الأقل التأهل في الوصافة في حالة فوز منتخب مالي.

وعلى الجانب الآخر، يتشبث المنتخب التونسي بآخر فرصه للتأهل لدور الـ16، ساعيًا لتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات بعد الخسارة من ناميبيا والتعادل أمام مالي.

ويملك المنتخب التونسي أكثر من فرصة للتأهل هو الآخر، أولها تحقيق الفوز وانتظار فوز مالي على ناميبيا، والثانية هي حصد الانتصار أيضًا والدخول في حسابات التأهل ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث، وانتظار نتائج باقي المنتخبات المرشحة للتأهل من المركز الثالث.