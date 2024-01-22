لاعب الترجى السابق: منتخب تونس كان يمكنه الفوز على مالى (فيديو)

أعرب لطفي العروسي، نجم الترجي والمنتخب التونسي السابق، عن أسفه لتعادل نسور قرطاج مع مالي في كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أنهم لم يأخذوا المنافس على محمل الجد في المباراة الافتتاحية، لاقتا إلى أن هذا التعادل وضع المنتخب التونسي في موقف صعب للتأهل للدور الثاني.

وقال «العروسي» في حواره مع برنامج «كان2023» الذي يبث على قناة القاهرة الإخبارية، أن منتخب تونس كان يمكنه الفوز على مالي لو كان قد تلقى التحذيرات اللازمة من الجهاز الفني والإداري واللاعبين، مشددًا على أن النقطة التي حصدها منتخب بلاده هي أفضل من الخسارة وتمنحه فرصة للتعويض أمام جنوب أفريقيا.

وأكد «العروسي» أن المنتخب التونسي يواجه ضغطًا كبيرًا في تحضيراته لمواجهة جنوب أفريقيا، التي فازت بأربعة أهداف على ناميبيا، موجهًا انتقادات لعلي معلول، قائلا: «معلول لا يقدم مستوى جيد مع المنتخب التونسي ولا يظهر بنفس الشكل الذي يلعب به مع الأهلي».