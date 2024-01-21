الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: السودان احتضنت التنظيمات المتطرفة فى العالم العربى

السودان
السودان

قال عثمان ميرغني، المحلل السياسي إن الشعب السوداني كله قام ضد الحركة الإسلامية واقتلعها من الحكم، وربما تحاول إقامة تحالفات مع دول أخرى لإعادة التموضع ولكن كل هذا لن يمكنها من العودة للسلطة مرة أخرى.

أضاف ميرغني، خلال حواره ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال 1989 احتضنت السودان كل التنظميات المتطرفة في العالم العربي والإسلامي، وكان ذلك أمرًا مكشوفًا، مشيرًا إلى أن السودان كانت تستضيف هذه القوى المتفرقة في كل العالم الإسلامي وعلى رأسها تنظيم القاعدة بقيادة بن لادن، والذي وجد الملاذ الأمن في الخرطوم لفترة إلى أن أخرج منها بواسطة الحكومة.

أمريكا فرضت عقوبات على السودان وإدراج اسمها ضمن الدول الراعية للإرهاب

وتابع أن أمريكا فرضت عقوبات على السودان وإدراج اسمها ضمن الدول الراعية للإرهاب، كما أعلنت المقاطعة الاقتصادية والحدث الأكبر كان الضربة العسكرية التي وجهتها أمريكا لمصنع الشفاء على خلفية تفجير سفاراتها في نيروبي وتنزانيا ووجهت اتهامات للسودان بالمساعدة في التفجير ودفعت لسودان تكلفة عالية لهذا التفجير.

وأكد أن السودان دفعت 400 مليون دولار نقدًا لأمريكا كتعويض عن ضحايا التفجيرات، ما أدى لتعثرات داخل السودان ورفع الدولار في مقابل الجنيه السوداني.

المحلل السياسى السودان احتضنت التنظميات المتطرفة العالم العربي والإسلامى تكلفة عالية عقوبات أمريكا

مواد متعلقة

محلل سياسي: الحركة الإسلامية تحاول استغلال حرب السودان للعودة للسلطة

السودان يدعو حركة عدم الانحياز إلى إدانة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع

مصر تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار فى السودان واللجوء للحوار

حرب السودان والتوتر في الصومال وإثيوبيا يهددان استقرار أفريقيا

كتلة الحوار تنظم ندوة بعنوان "السودان إلى أين؟"

كيف تأثرت المواقع الأثرية بصراع ميليشيا الدعم السريع فى السودان؟

المنظمة الدولية للهجرة: السودان يشهد أكبر موجة نزوح فى العالم

الأكثر قراءة

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة