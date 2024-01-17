المنظمة الدولية للهجرة: السودان يشهد أكبر موجة نزوح في العالم

7.7 مليون نازح

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، أن أكثر من 7.7 مليون شخص تم تهجيرهم منذ بداية الصراع في السودان في 15 أبريل 2023، حيث بلغ عدد النازحين داخليًا في السودان 6،055،749 شخصًا، بينما بلغ عدد الأفراد في "حركة مختلطة" عبر حدود السودان مع دول الجوار 1،686،884 شخصًا.

ودعت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، اليوم المجتمع الدولي إلى تكثيف جهود التمويل، وعدم التخلي عن ملايين المدنيين الذين يتحملون وطأة الهجرة في السودان وذلك وفق بيان عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة.

المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 7.7 مليون شخص نزحوا من السودان

وشددت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة على أنه يجب على المجتمع الدولي ألا يدير ظهره لأكبر نزوح في العالم الموجود الآن في السودان، مشيرة إلى أن الصراع الذي دام تسعة أشهر في هذا البلد يؤكد أن هناك حاجة ماسة إلى استجابة إنسانية منسقة ومستمرة لمعالجة الاحتياجات المتزايدة لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وبحسب المنظمة أُجبر أكثر من 7.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم في السودان منذ بدء القتال في 15 أبريل 2023، وفقًا لأحدث تقرير لتتبع النزوح الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في 16 يناير الجاري، فقد نزح 6 ملايين منهم داخل السودان، بينما فر 1.7 مليون آخرين عبر الحدود إلى دول جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ومصر وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.

وأضافت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب"هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في السودان لتمكين الناس من إعادة بناء حياتهم.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، عقب زيارتها الأخيرة إلى شرق تشاد حيث شاهدت بشكل مباشر تأثير الصراع على النازحين: "يجب ألا ندير ظهرنا لمعاناة الملايين من الأشخاص المتضررين من هذا الصراع المدمر".

وتابعت: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى كل الدعم الممكن لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والتحرك نحو التعافي والحلول طويلة الأجل".

المنظمة الدولية للهجرة تطلب 307 ملايين دولار لدعم السودان

وناشدت المنظمة الدولية للهجرة الحصول على 307 مليون دولار أمريكي للوصول إلى 1.2 مليون شخص متضرر من الصراع في السودان، بما في ذلك النازحين داخليًا واللاجئين والعائدين ومواطني البلدان الثالثة.

ويوجد أكثر من 600 ألف من الفارين من العنف في شرق تشاد ومن بين هؤلاء، هناك أكثر من 136،000 من التشاديين العائدين حديثًا الذين عاشوا في السودان ولكنهم أجبروا بسبب النزاع على العودة إلى تشاد، فضلًا عن العمال المهاجرين من بلدان أخرى وأسرهم.

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة حتى الآن المساعدة لأكثر من مليون فرد في السودان والدول المجاورة. ويشمل ذلك تقديم المساعدة النقدية لحوالي 73،000 شخص، وتسهيل نقل 150،000 شخص إلى مواقع آمنة في البلدان المجاورة.

وما زالت المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها يقدمون التدخلات الحيوية في مجالات الصحة والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى لمن أصبحوا عرضة للخطر بسبب النزاع.