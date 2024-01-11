أبو الغيط يؤكد ضرورة وقف الحرب في السودان وإطلاق حوار وطني شامل

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الخميس، رمطان لعمامرة مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسودان.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط هنأ العمامرة على توليه منصبه، مؤكدًا على ثقته في قدراته وعلاقاته المتوازنة مع كل الأطراف من أجل محاولة التوصل إلى حلحلة للأزمة السودانية.

وقال المتحدث، إن أبو الغيط أكد خلال المقابلة على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الأزمة في السودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب في أسرع وقت والحفاظ على أرواح السودانيين ووحدة أراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية وأيضا إطلاق حوار وطني سوداني شامل.

وأضاف أن العمامرة أعرب عن تفهمه الكامل لتلك المحددات الحاكمة لموقف الجامعة العربية، وأطلع من جهته، الأمين العام على رؤيته للتكليف المنوط به والذي يتمحور حول تحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في السودان سواء مدنية أو عسكرية بهدف وقف إطلاق الحرب والعودة لعملية سياسية شاملة لإنقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها.