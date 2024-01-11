الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: لا يوجد تقدم فى عملية السلام حول أوكرانيا.. وروسيا تواصل العملية الخاصة

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن موسكو لا ترى أى تقدم فى عملية السلام حول أوكرانيا، وبالتالى تواصل العملية العسكرية الخاصة.

 

وأشار المتحدث فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى أنه "لا يوجد حتى الآن أى شيء بشأن أى عملية سلام، العمليات معقدة للغاية مع "صيغة السلام" هذه التى طرحها الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي: بعض الدول تناقش نوعًا من "صيغة السلام" دون مشاركة روسيا، إنها عملية غريبة للغاية، ولا يوجد شيء جدى فى هذه الخطة".

 

وشدد بيسكوف على أنه "فى الواقع، لا يزال هناك رفض قانونى لكييف للتفاوض. ونحن نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة".
 

كان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد اقترح "صيغة للسلام" فى نوفمبر 2022. وهى لا تتضمن أى خطوات من جانب كييف وتفترض تعويضًا عن الخسائر الناجمة عن القتال على حساب موسكو. وفى حين روجت أوكرانيا لـ "صيغة السلام"، فقد رفضت مرارًا وتكرارًا عروض ووساطات الطرف الثالث.

 

كما أصيبت إمكانية الاتصالات بين أوكرانيا وروسيا بالشلل بعد أن وقع زيلينسكى على مرسوم يحظر أى محادثات مع موسكو فى ظل رئاسة فلاديمير بوتين. وفى الوقت نفسه، تؤكد روسيا أنها لم ترفض التفاوض مع أوكرانيا.

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