الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

21 مليار دولار عجزًا فى ميزانية إسرائيل بسبب حرب غزة

هيئة البث الإسرائيلية
هيئة البث الإسرائيلية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن إسرائيل سجلت عجزًا في ميزانية 2023 ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعدما كانت قد سجلت فائضا طفيفا في 2022.

أضافت هيئة البث: "قفز العجز في ميزانية الدولة بنحو 0.8 بالمئة في ديسمبر، ليصل إلى ما مجموعه 4.2% من الناتج المحلي في 2023، أي 77.5 مليار شيكل".

وأوضحت الهيئة أن "خلفية القفزة في العجز تعود إلى إنفاق الدولة خلال الحرب.. كان العجز حتى نهاية سبتمبر الماضي 2%، لكنه أنهى العام عند 4.2%".

ويتضح من بيانات وزارة المالية، أن إسرائيل أنفقت عام 2023 بالفعل حوالي 25 مليار شيكل (6.6 مليارات دولار) على تمويل الحرب.

وقالت الهيئة: "في الوقت نفسه، حدث انخفاض في دخل الدولة من الضرائب.. كان الدخل في 2023 أقل بـ 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) عن التوقعات لهذا العام، وبنحو 24 مليار شيكل (6.4 مليار دولار) بالنسبة لـ2022".

وأضافت: "في بداية الأسبوع الجاري، نشر مراقب الدولة تقريرا حول الاستعداد لمواجهة تفشي التضخم، ويبدو منه أن وزارة المالية لم يكن لديها خطة طوارئ للإجراءات المالية اللازمة في حالة تفشي التضخم".

وتخشى إسرائيل من تأثيرات سلبية على أسعار المستهلك، بسبب الحرب وما تبعها من أزمة السفن المرتبطة بإسرائيل، التي تستهدفها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

هيئة البث الإسرائيلية إسرائيل الناتج المحلي شيكل ميزانية الدولة

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