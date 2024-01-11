الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إستونيا تقدم مساعدات بـ1.2 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027

أوكرانيا
أوكرانيا

قال رئيس إستونيا، ألار كاريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن إستونيا ستقدم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027.

وأكد كاريس، أنه "داخل الاتحاد الأوروبي، قدمنا بالفعل مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو إلى أوكرانيا، ويجب أن يستمر هذا الدعم، وستبلغ مساهمة إستونيا طويلة الأجل مليار يورو حتى عام 2027، وأوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الأفضل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف كاريس أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاجه "ليس غدًا، ولكن اليوم".

وقال كاريس: "يجب أن تهدف أفعالنا إلى منع أي حرب عدوانية في أوروبا في المستقبل"، مضيفًا أن أوكرانيا ستحظى بدعم إستونيا طالما استمرت الحرب.

وأشار الرئيس الإستوني إلى أن إستونيا ستزود أوكرانيا سنويًا بنسبة 0.25%من ميزانية الدفاع في البلاد.

وأكد كاريس: "ندعو الجميع إلى تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات لأوكرانيا حتى توقف روسيا حربها".

أستونيا ألار كاريس فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

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