الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«أونروا»: 85% من أهل غزة نازحون

نزوح أهل غزة
نزوح أهل غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الأربعاء، أن «عدد النازحين في غزة بلغ 1.9 مليون، أي أكثر من 85% من السكان في جميع أنحاء القطاع».

وأضافت الوكالة، في بيان، وصل المركز الفلسطيني للإعلام: «ما يقرب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لنا في قطاع غزة، و150 ألف شخص اضطروا للابتعاد عن مرافقنا بسبب أوامر الإخلاء (الإسرائيلية) بالمنطقة الوسطى وخان يونس جنوبا».

ولفتت «أونروا» إلى أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بلغ 146.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، ويدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود

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