الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد شاب فلسطيني، مُتأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله قبل يومين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عامًا)، من "بيتونيا" غرب رام الله، إثر إصابته بالرصاص الحي بالبطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله قبل يومين، ونقل على أثرها إلى مُجمع "فلسطين" الطبي، قبل أن يعلن عن استشهاده مساء اليوم.

والشهيد الخطيب متزوج وأب لطفل لم يتجاوز السنتين. 

وبارتقاء الشهيد الخطيب، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل في السابع من أكتوبر إلى 342 شهيدًا في الضفة الغربية، و23357 شهيدًا في قطاع غزة.

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