الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تجارة العاج.. خطر يهدد بانقراض الفيلة فى نيجيريا

العاج
العاج

على الرغم من الحظر المفروض على تجارة العاج منذ سنة 1989 بموجب اتفاقية التجارة الدولية المتعلقة بالحيوانات المهددة بالانقراض، ما يزال عدد كبير من الفيلة يُقتل كل عام من أجل استغلال أنيابها، حيث تعتبر نيجيريا مركزًا لهذه التجارة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.

وقالت الوكالة الوطنية النيجيرية للمعايير البيئية وإنفاذ اللوائح، إن نيجيريا تخلصت من 2.5 طن من أنياب الأفيال المصادرة في محاولة لحماية هذه الحيوانات التي شهدت تراجعًا كبيرًا في أعدادها بسبب أنشطة تجار الحياة البرية كما تنقل وكالة "سبوتنيك أفريكا" الروسية.

وفي خطوة لمكافحة تجارة العاج غير المشروعة وحماية أعداد الفيلة، نجحت نيجيريا في تنظيم أول عملية تدمير أطنان من مادة العاج المستخرجة من أنياب الفيلة.
وتقدر قيمة الأنياب الستة عشر بأكثر من 9.9 مليار نيرا (11.2 مليون دولار). وأفاد وزير الدولة لشؤون البيئة في البلاد، إزياق سالاكو، أنه تم سحق الأنياب، واستخدام المسحوق لبناء نصب تذكاري للحديقة الوطنية، للتذكير الدائم بالدور الهام الذي تلعبه الفيلة في النظام البيئي.

وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، أدى الصيد غير المشروع من أجل العاج، لانخفاض عدد الفيلة في نيجيريا من حوالي 1500 فيل إلى أقل من 400.

وكثفت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا جهودها لمكافحة التهريب في السنوات الأخيرة، بالعمل مع السلطات الأجنبية وكذلك المنظمات الدولية، مما أدى إلى أكبر مصادرة لمنتجات الحياة البرية غير القانونية في أغسطس/آب 2021.

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تجارة العاج.. خطر يهدد بانقراض الفيلة فى نيجيريا

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