مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب الحوثى بوقف الهجمات على السفن

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب ميليشيا الحوثي باليمن بالوقف الفوري للهجمات على السفن.

والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضوًا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت "يطالب بأن يضع الحوثيون فورًا حدًّا" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، وطاقمها التي تم احتجازها في 19 نوفمبر الماضي.

والدول التي امتنعت عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر وموزمبيق.

من جانبه، قال متحدث باسم الحوثيين إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأميريكا هي من تخرق القانون الدولي.