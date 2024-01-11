قال ممثل جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، إن أحد أعضاء الوفد الممثل لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، استشهد بقول القوات الإسرائيلية على حدود غزة “إننا سنقضي على كل شىء وسنغير على كل الأماكن وسنصل إلى كل الأماكن تلك حيوانات بشرية سيقضي عليها جيش الدفاع الإسرائيلي، وأيضا بدعوة مسؤولين آخرين إلى حرمان المدنيين من الطعام والماء”.

نص كلمة ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

وأضاف ممثل جنوب إفريقيا، خلال الجلسة الأولى، اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل فرضت حصارا ودمارا كاملا في قطاع غزة، وهذا بلا غموض يدل على نيتها على إبادة شعب غزة بالكامل بالموت البطيء، نظرا للتجويع والعطش كما سيحدث أسرع بسبب القصف والقناصين.

وذكَر بقول وزير التراث الإسرائيلي بأنه يجب أن تجد إسرائيل طرقا أكثر عذابا للفلسطينيين أكثر من الموت وأن سكان غزة مسؤولون عن هجمات السابع من أكتوبر، وبالتالي يجب الرد عليهم ومقاتلتهم حتى كسرهم جميعا، ويجب القضاء على جميع الفلسطينيين، وهذا يبين أن نية إبادة غزة مترسخة في أعلى مراتب دولة إسرائيل.

وقال إنه يجب ألا تكون هذه التصريحات مفتوحة لتأويل مختلف، فهذه نية واضحة على الإبادة وهى سياسة دولة، نية الإبادة الجماعية وراء هذه البيانات والتصريحات وليست غامضة ولا خفية عن الجنود على الأرض، فهم ينتهجون هذا النهج، ففي السابع من ديسمبر 2023 رقص الجنود على مظاهر الدمار والركام وجثامين الشعب الفلسطيني في غزة، وتم عرض فيديو يوضح ذلك، مشيرا إلى أن مشاهد افتخار الجنود بتدمير غزة تعد إبادة جماعية كما أن قادة الجيش الإسرائيلي أيضا لديهم نفس العقلية والتفكير لأن تدمير الشعب الفلسطيني في غزة هي سياسة الدولة الممنهجة.

ونبه إلى أن مسؤولين كبار في إسرائيل يشجعون على هذه السياسة ويطلقون مفردات تمثل إبادة جماعية.. مشيرا إلى أن حجم الدمار الذي وصلت إليه غزة والقتلى الذين سقطوا من المدنيين والأطفال والنساء كل هذا يعبر عن نية الإبادة الجماعية التي تمارس بشكل ممنهج وهى تدمير الحياة الفلسطينية بكل أشكالها.

وشدد على أن إسرائيل تقصف غزة بلا رحمة وهذه النية المبيتة لدى الحكومة الإسرائيلية لإبادة كل أشكال الحياة في غزة انتهاكا صارخا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، حيث أكدت المادة 1 أن الإبادة الجماعية إذا تم ارتكابها في وقت الحرب والسلام فهي جريمة تنتهك القانون الدولي ولابد من اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنعها.

وأوضح أن الأمم المتحدة حذرت من أزمة لا مثيل لها في غزة.. وطالبت بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إليها حيث عمدت إسرائيل إغلاق كل شىء، ماء وكهرباء وصحة وكل أشكال الحياة، ويتبع ذلك قصف أسبوعي ويومي بشكل غير مسبوق، فأصبحت عزة مكانا للموت واليأس لذلك نطلب من جميع صانعي القرارات في العالم أن يتيحوا لنا معالجة هذه الكارثة الإنسانية.

اقرأ أيضاً