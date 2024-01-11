الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرقب: محكمة العدل الدولية قد تصدر قرارات ضد إسرائيل فى أقل من شهر

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على مثول الاحتلال الإسرائيلي في قفص الاتهام أمام  المحكمة العدل الدولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن المذكرات التي رفعتها جنوب إفريقيا اليوم أمام محكمة العدل الدولية أسطورية بما حملته من مضامين تجعل القضاة لا يترددون في قبول دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي وما فعله ومارسه من جرائم أكثر من حكاياتهم عن الهولوكوست.

وأضاف أنه إذا اقتنع القضاة بدعوى جنوب إفريقيا ورفضت دعوى إسرائيل ممكن نشهد قرارات ضد الاحتلال في أقل من شهر، وفي كلام عن صدور قرارات خلال أسبوع، وتكون سابقة في المرافعات والمرافعات المضادة.

الإحتلال الإسرائيلي أيمن الرقب المحكمة العدل الدولية

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