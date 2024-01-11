أستاذ علوم سياسية: دعم دولى لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

كشف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، عن عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك دعما دوليا لجنوب إفريقيا في تقديم دعوة قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية.

وأضاف أن هناك إبادة ممنهجة تتم على مدار الأسابيع الماضية ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الاحتمالات الأكبر تصب في وجود اتهامات، وأن يكون هناك ضغط دولي على إسرائيل في هذه القضية.

وأشار إلى أن تنفيذ أي قرارات على الأرض يرتبط بالمجتمع الدولي، ولكن محكمة العدل الدولية لها جانب أدبي في الضغط على إسرائيل.